Paukenschlag bei Mercedes-Benz: Am Dienstag nach Börsenschluss hat Großaktionär Kuwait Investment Authority (KIA) den Verkauf eines großen Aktienpakets gemeldet. Laut einem Medienbericht will sich der Staatsfonds im Rahmen seiner Diversifizierungsoffensive von rund einem Viertel der Mercedes-Aktien trennen.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg will KIA rund 20 Millionen Papiere verkaufen und strebt dabei einen Preis von 69,27 Euro pro Aktie an - ein Abschlag von rund 3,6 Prozent auf ...

