Block Aktienanalyse: Hindenburg shortet Jack Dorseys Block Aktie (ehemals Square). Analysen & Perspektiven

Block Aktienanalyse: Hindenburg shortet Jack Dorseys Block (ehem. Square). Analysen & Perspektiven

Block Inc geht auf Square Inc zurück und ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das im Jahr 2009 von 2009 von Jack Dorsey und Jim McKelvey gegründet wurde. Jack Dorsey war parallel viele Jahre der Twitter-CEO. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien.

Vorrangig ist Block für seine mobile Zahlungsplattform bekannt, die es kleinen Unternehmen und Einzelhändlern ermöglicht, Zahlungen per Kreditkarte anzunehmen. Millionen Unternehmen nutzen die Technologie, um Kreditkartenzahlungen zu vereinfachen und Verkäufe zu verfolgen. Neben der Zahlungsplattform bietet das Unternehmen auch eine Reihe von anderen Dienstleistungen an, wie beispielsweise die Abwicklung von Online-Zahlungen und die Verwaltung von Finanzdaten. Dieses Segment ist als Cash App bekannt und sogar noch verbreiteter als Square selbst. Sie hatte im Jahr 2020 bereits über 30 Millionen Nutzer und wächst vor allem in den USA.

Darüber hinaus hat das Unternehmen in den letzten Jahren auch sein Angebot um weitere Produkte erweitert, wie beispielsweise eine Online-Reservierungsplattform für Restaurants und ein Kassensystem für Einzelhändler. Block hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben von kleinen Unternehmen und Einzelhändlern zu erleichtern, indem es ihnen einfache und benutzerfreundliche Technologielösungen zur Verfügung stellt. Die Plattformen von Block sind einfach zu bedienen und bieten eine Vielzahl von Funktionen, die es den Nutzern ermöglichen, ihre Geschäfte effizienter zu betreiben.

Nachdem das Unternehmen in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnete, ist es ein wichtiger Akteur im Bereich der Zahlungstechnologie geworden und genießt eine hohe Reputation bei seinen Kunden und in der Branche. Mit seinen innovativen Produkten und seinem Fokus auf Kundenzufriedenheit bleibt Block ein Unternehmen, das man im Auge behalten sollte. Gerade wegen der jüngsten Volatilität, welche durch "Hindenburg Research" ausgelöst wurde. Der Hedgefonds, welcher auch Leerverkäufe tätigt, hat eine Menge Ungereimtheiten bei Block Inc angeprangert. Das Unternehmen wehrte sich umgehend und möchte zudem 2024 auch wieder aus den roten Zahlen beim Nettoergebnis gelangen.

Zwei klare Ziele, die im Chartbild womöglich mit einer Bodenbildung einhergehen könnten. Genau dies skizzieren wir in diesem Video mit der Freestoxx-Plattform.

Das Video zur Block Inc. Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Block Inc. das Thema des Tages, anbei das Video: