Die Märkte wurden in den letzten Tagen durch die Bankenkrise und der Furcht vor einer weiteren Ausweitung eben dieser in ihren Grundfesten erschüttert. Das Thema zog sehr weite Kreise und ging nur an den wenigsten Einzeltiteln spurlos vorbei. Ziemlich unbeeindruckt von alledem zeigte sich aber mindestens die Aktie von Rheinmetall.Jene setzte ihren eindrucksvollen Aufwärtstrend in den letzten Tagen fröhlich fort und erfreute die eigenen Anleger recht zuverlässig mit immer neuen Höchstständen. Das jüngste 52-Wochen-Hoch von Rheinmetall ...

