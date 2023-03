Lunarcrush hat die erste interplanetare Schatzjagd ausgerufen. Dabei geht es um 62 Bitcoins, die - in Form eines Private Keys - an Bord eines Rovers auf dem Mond landen. Bis Schatzjäger:innen die Beute einsammeln können, dürfte es aber noch dauern. Wenn im Herbst 2023 eine Falcon-9-Rakete von SpaceX den Rover Mapp (Mobile Autonomous Prospecting Platform) zum Mond bringen wird, wird dieser eine prall gefüllte Schatzkiste an Bord haben. Bei der Beute handelt es sich um 62 Bitcoins, die in Form eines Private Keys an dem Rover befestigt sind. Aktuell (Ende März 2023) ist der Schatz knapp 1,7 Millionen US-Dollar ...

