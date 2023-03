NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Encavis nach der Ankündigung der Aussetzung einer Dividende für 2022 auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Dieser Schritt sei ein Wendepunkt in der Ausschüttungsstrategie des Unternehmens, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die Ergebnisse würden einbehalten, um die Wachstumsziele des Investors in Solarparks und Onshore-Windkraftanlagen bis 2027 zu erreichen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 14:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / 14:58 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006095003