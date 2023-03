Nach einem erfreulichen Wochenauftakt war es mit der Kurserholung an der Wall Street am heutigen Dienstag schon wieder vorbei. Erneut steigende Anleiherenditen haben dabei vor allem den technologielastigen Nasdaq 100 belastet, doch auch die Leitindizes Dow Jones und S&P 500 gingen letztlich tiefer aus dem Handel.Zum Ende eines weitgehend impulsarmen Handelstags stand beim Dow ein Minus von 0,12 Prozent auf 32.394,25 Punkte an der Kurstafel. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,16 Prozent auf 3.971,27 ...

