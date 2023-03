Nach einem kleinen Ausverkauf am Freitag scheint erstmal wieder etwas Ruhe in die Märkte zu kommen. Am Montag waren vor allem bei Bankenaktien teils sehr hohe Aufschläge zu beobachten und auch bei den vielbeachteten Credit Default Swaps deutete sich zumindest der Beginn einer Normalisierung an. So richtig überstanden ist die Krise allerdings nicht nicht.So konnte die Commerzbank (DE000CBK1001) sich zwar um respektable 3,76 Prozent im Kurs verbessern. Das reichte jedoch lediglich aus, um den Kurs wieder auf 9,21 Euro zu hieven und von einer echten Erholung kann hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...