DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 15.130 Pkt - Infineon fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem "normalen" nachbörslichen Geschäft am Dienstag berichtete ein Händler von Lang & Schwarz.

Infineon wurden 3,5 Prozent höher getaxt. Der DAX-Konzern hat dank einer guten Geschäftsentwicklung in den Bereichen Automobil und Industrie die Erwartungen für das zweite Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2022/23 erhöht. Für das noch laufende zweite Quartal per Ende März werde nun mit einem Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro gerechnet. Bisher wurden rund 3,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Für das Geschäftsjahr per Ende September erwartet die Infineon Technologies AG nun einen Konzernumsatz deutlich über den bisher erwarteten 15,5 Milliarden Euro (plus oder minus 500 Millionen Euro).

Encavis wurden 3,4 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen zahlt angesichts hoher Investitionen in den Netzausbau den Aktionären keine Dividende. Im Vorjahr wurde noch eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie gezahlt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.130 15.142 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 28, 2023 16:28 ET (20:28 GMT)

