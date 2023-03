Berlin (ots) -Der grüne Politiker Anton Hofreiter ist zufrieden mit dem Maßnahmenpaket, auf das sich die Ampelkoalition geeinigt hat. "Ich bin positiv überrascht, um ehrlich zu sein", sagte Hofreiter am Dienstag in der ARD-Talksendung "maischberger". Als Beispiel nannte er den Naturschutz und die drohende Artenkatastrophe "Was da drin steht zum Biotopverbund, das ist wirklich ein Riesenfortschritt. Das haben Leute, die in diesem Bereich tätig sind, seit Jahrzehnten gefordert", sagte Hofreiter. Jetzt käme es darauf an, "dass man die Ergebnisse, die in vielen Bereichen gut sind, umsetzt".Auch habe seine Partei beim geplanten Austausch von Gas- und Ölheizungen keine Zugeständnisse gemacht, betonte der Grünen-Politiker: "Da ist das, was beschlossen war, exakt so wieder beschlossen worden." Wenn eine Heizung kaputtgehe, und es sich nicht um einen finanziellen Härtefall handele, "dann müssen Sie die Heizung ersetzen".Der Grünen-Politiker vermied eine direkte Kritik an den Koalitionspartnern SPD und FDP: "Natürlich ist es nicht schön, wenn es solche Auseinandersetzungen gibt - noch dazu in der Öffentlichkeit", räumte Hofreiter ein. "Aber auf dem Niveau der Gurkentruppe sind wir noch nicht angekommen"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5474512