Cummins und Leclanché S.A. arbeiten gemeinsam an schadstoffärmeren Lösungen für den Einsatz in Schifffahrts- und Bahnanwendungen



29.03.2023 / 05:00 CET/CEST

Contact:

Jon Mills, Direktor, Externe Kommunikation

Phone: 317-658-4540

jon.mills@cummins.com



Contact:

Annick Bidiville, Manager für Marketing und Kommunikation

Phone: +41 24 424 65 53

annick.bidiville@leclanche.com



29. März 2023



Cummins und Leclanché S.A. arbeiten gemeinsam an schadstoffärmeren Lösungen für den Einsatz in Schifffahrts- und Bahnanwendungen

Memorandum of Understanding (MOU) ebnet den Weg für eine breite Palette integrierter Energielösungen





Columbus, Indiana - Der globale Energie- und Technologieführer Cummins Inc. (NYSE: CMI) und der führende Anbieter von Energiespeicherlösungen, Leclanché S.A. (SIX: LECN), haben heute die Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um den Kunden ein breiteres Portfolio an integrierten Energielösungen anzubieten.

Die Absichtserklärung ermöglicht es Cummins und Leclanché, ihren Kunden eine breite Palette von Hybrid- und reinen Batterie- und Brennstoffzellen-Paketlösungen für Schiffs- und Bahnanwendungen anzubieten, die eine Vielzahl von Energiequellen wie Motoren, Wasserstoff-Brennstoffzellen, Batteriepacks und Racks sowie andere Komponenten nutzen. Die Zusammenarbeit mit Leclanché ist für Cummins eine weitere wichtige Partnerschaft auf dem Weg zur Umsetzung seiner Destination Zero-Strategie: dem Plan des Unternehmens, bis 2050 für alle seine Produkte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Kürzlich führte das Unternehmen Accelera by Cummins ein, eine Umbenennung des Geschäftsbereichs New Power, um noch schneller emissionsfreie Lösungen auf den Markt zu bringen.

"Cummins konzentriert sich auf seine Destination Zero-Strategie - das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050. Durch die Zusammenarbeit mit Leclanché können wir ein breiteres Spektrum an Lösungen bereitstellen, um unsere Ziele zu verwirklichen und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihren Weg zur Dekarbonisierung zu beschleunigen", sagte Gbile Adewunmi, Executive Director of Industrial Markets im Segment Power Systems bei Cummins. Er fügte hinzu: "Das auf die Industriemärkte zugeschnittene Produktportfolio von Leclanché passt gut zu den Kern-, Brücken- und Null-Kohlenstoff-Technologieangeboten von Cummins."

"Die Vereinbarung ist eine einzigartige Gelegenheit für beide Unternehmen, in der Zusammenarbeit ihre Kompetenzen zu bündeln, um maßgeschneiderte Lösungen für die Dekarbonisierung des globalen Verkehrs- und Energiesektors anzubieten", sagte Phil Broad, Co-CEO von Leclanché E-Mobility.

Pierre Blanc, Co-CEO von Leclanché, kommentierte: "Beide Unternehmen verfügen über eine Fülle von Fachkenntnissen in ihren jeweiligen Bereichen und Märkten. In der Kombination mit der starken globalen Präsenz von Cummins wird dies den Kunden qualitativ hochwertige Lösungen zur Verfügung stellen, die ihren Bedürfnissen beim Übergang zu grüner Energie und umweltfreundlichem Transport entsprechen."

Cummins und Leclanché werden zusammenarbeiten, um die Installation, Schulung, Inbetriebnahme, Gewährleistung und den Kundendienst für diese Energiepakete zu optimieren.

Die Zusammenarbeit zwischen Cummins und Leclanché unterstreicht das gemeinsame Engagement der Unternehmen für die Dekarbonisierung und fügt sich nahtlos in die Planet-2050-Strategie von Cummins ein. Sie ist außerdem ein wichtiger Schritt, um den Kunden einen effizienteren und saubereren Betrieb zu ermöglichen.

Wenn Sie mehr über die Energiesystemlösungen von Cummins erfahren möchten, besuchen Sie bitte

www.cummins.com



Um mehr über die Energiespeicherlösungen von Leclanché zu erfahren, besuchen Sie bitte

https://www.leclanche.com/









Über Cummins Inc.

Cummins Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Energietechnik und besteht aus sich ergänzenden Geschäftsbereichen, die ein breites Portfolio an Energielösungen entwickeln, herstellen, vertreiben und warten. Die Produkte des Unternehmens reichen von integrierten Verbrennungs-, Elektro- und Hybridantriebslösungen bis hin zu Komponenten wie Filtration, Nachbehandlung, Turboladern, Kraftstoffsystemen, Steuerungssystemen, Luftaufbereitungssystemen, automatisierten Getrieben, Stromerzeugungssystemen, Microgrid-Steuerungen, Batterien, Elektrolyseuren und Brennstoffzellenprodukten. Cummins hat seinen Hauptsitz in Columbus, Indiana (USA), und beschäftigt seit seiner Gründung im Jahr 1919 ca. 73.600 Mitarbeiter, die sich für eine prosperierende Welt einsetzen. Dies geschieht durch drei globale Prioritäten der Unternehmensverantwortung, die für gesunde Gemeinschaften entscheidend sind: Bildung, Umwelt und Chancengleichheit. Cummins bedient seine Kunden online, über ein Netz von firmeneigenen und unabhängigen Vertriebsniederlassungen sowie über Tausende von Händlerstandorten weltweit und erwirtschaftete 2022 rund 2,2 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 28,1 Milliarden Dollar..



Über Leclanché





Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9







