Wir hatten erst kürzlich an dieser Stelle geschrieben, dass die Bewertung der Aktie des Motorenbauers viel zu niedrig ist. Per 2023 beträgt das KGV gerade mal 10, per 2024 sinkt es sogar auf nur noch 7. Das Bankhaus Hauck Aufhäuser bestätigte gestern nochmal sein Votum "Kaufen" und das Kursziel von 8,60 €. Impulse sieht man im Cece-Index für das Geschäftsklima in der Baubranche. Dieser zeuge von Optimismus und untermauere den Ausblick von DEUTZ. Der Kurs ließ sich gestern aber nur wenig davon inspirieren: Die Aktie schloss lediglich 1,3 % höher. Wir bleiben dabei: Die DEUTZ-Aktie gehört insDepot.



