FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch positiv in den Handel starten. Im Fokus bleiben Banken- und Konjunktursorgen, die aktuell wieder etwas nachließen. Am Dienstag war der Erholung zwar im Verlauf die Luft ausgegangen, nun aber könnte der Leitindex wieder der kurzfristig relevanten 21-Tage-Durchschnittslinie bei 15 234 Punkten näher kommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 15 199 Punkte. Das schwächere Ende des Dienstagshandels zeigt jedoch, dass den Anlegern für Anschlusskäufe wegen Zins- und Bankensorgen bislang der Mut fehlt. Unternehmensseitig steht unter anderem Infineon im Blick mit einer Umsatz- und Gewinnprognose, die am Vorabend nach Börsenschluss erhöht wurde.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Nach einem erfreulichen Wochenauftakt ist es am Dienstag mit der Kurserholung schon wieder vorbei gewesen. Die latente Unsicherheit der Investoren mit Blick auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed bremste die Börsen. Der Dow Jones Industrial schloss am Ende eines an Impulsen armen Handels 0,12 Prozent niedriger bei 32 394,25 Punkten. Allerdings grenzten die Aktienkurse in den Schlussminuten die Verluste ein. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,16 Prozent auf 3971,27 Zähler nach. Für den Nasdaq 100 ging es mit minus 0,49 Prozent auf 12 610,57 Punkte ein wenig stärker nach unten. Es gebe die Aussicht auf eine Rezession in den USA, aber die US-Notenbank Fed werde diesmal nicht zur Rettung eilen, schrieben die Marktexperten von Blackrock. Aus ökonomischer Sicht drohe Schaden, nicht zuletzt ausgehend vom gestressten Bankensektor. Andererseits könne die Fed die anhaltend hohe Inflation nicht aus dem Auge lassen.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Mittwoch zugelegt. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,8 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann 0,3 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im späten Handel um 2 Prozent, getrieben auch von Kursewinnen von Alibaba und einer allgemein besseren Stimmung in der Techbranche.



DAX 15142,02 +0,09%

XDAX 15129,92 -0,26%

EuroSTOXX 50 4168,21 +0,09%

Stoxx50 3841,79 +0,04%



DJIA 32394,25 -0,12%

S&P 500 3971,27 -0,16%

NASDAQ 100 12610,57 -0,49%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 135,85 -0,06%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0838 -0,06%

USD/Yen 131,73 +0,65%

Euro/Yen 142,76 +0,58%

°



ROHÖL:





Brent 78,82 +0,17 USD

WTI 73,58 +0,38 USD

°



/mis