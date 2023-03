Nugen Medical - das große Interview: "Star Trek"- Technologie für die Massen!

Smallcapinvestor

Wichtige Erkenntnisse aus diesem Interview über den InsuJet, dem nadelfreien Insulinsystem:

Die Kommerzialisierung des InsuJet hat bereits begonnen. In über 40 Ländern (inclusive EU!) ist der InsuJet zum Verkauf zugelassen. Zahlreiche Studien belegen die Funktionalität des InsuJet. 40% schnellere Insulinaufnahme im Körper durch die InsuJet-Verabreichung (durch Studien belegt). Der InsuJet wird künftig auch B2C vertrieben (Abomodell für Düsen). Der InsuJet kommt nicht teurer als die konventionellen Spritzen. Der InsuJet ist mit jedem U-100 Insulin verwendbar. Der InsuJet ist speziell ideal für Kinder/Kleinkinder - schmerzfrei! Große Werbekampange für den InsuJet geplant. Gespräche mit Institutionellen Anlegern laufen. Zulassung des InsuJet für USA beantragt.

Interview-Fazit:

Verbesserte Wirkung bei gleichzeitiger Schmerzfreiheit bei der Verabreichung! - Ich denke, dass die Zielgruppe, die Diabetiker, nur von dieser Möglichkeit erfahren muss, dass sich der InsuJet als "Must-Have" etabliert. Das Abomodell wird dann für "ewige" wiederkehrende Umsätze sorgen, sodass aus NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* eine "Cash-Maschine" wird, für die sich auch größere Firmen interessieren könnten - sprich Übernahme! Die beispiellosen Margen werden womöglich das ihrige dazutun:

Aktuell: NuGen Medical Reports Distribution Business Boasts Margins of 70% - Engages With Sol-Millennium

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* freut sich bekannt zu geben, dass das nadelfreie Injektionsgerät InsuJet des Unternehmens in 11 Ländern über das Vertriebs- und Großhandelsnetz von Nugen aktiv verkauft wird. Der InsuJet wird Endkunden bald in ganz Europa ohne Weiteres über konventionelle Kanäle, wie etwa Apotheken für Patienten, die ein Rezept für das Gerät haben, zur Verfügung stehen.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass das traditionelle Vertriebsgeschäft von NuGen ein Geschäft mit starken Margen von etwa 70 % und mehr ist.

NuGen hat sorgfältig einige Vertriebshändler in Schlüsselmärkten ausgewählt, um den Offline-Verkauf zusammen mit ergänzenden Vertriebskanälen zu unterstützen, um sicherzustellen, dass mehr Patienten Zugang zu InsuJet erhalten. Unser Hauptvertriebspartner ist die Sol-Millennium Medical Group, ein weltweit tätiges medizinisches Versorgungsunternehmen, das sich auf sichere Arzneimittelverabreichungssysteme konzentriert.

Wir sind einer der weltweit größten Designer und Vertreiber von Nadeln und Spritzen und Experten auf unserem Gebiet. Im Namen von Sol-Millennium freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir hocherfreut sind, mit NuGen zusammenzuarbeiten und somit Teil der globalen Chance zu sein, die das nadelfreie Injektionsgerät Insulet von NuGen Diabetikern bietet. Wir sehen InsuJet als die Zukunft und einfach als eine bessere Möglichkeit für Diabetiker, ihre Versorgung zu verwalten. Liang Lin, CEO von Sol-Millennium

News-Fazit:

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* kann in dieser News durch zweierlei Dinge glänzen, zum einen mit der phantastischen Gewinnmarge von über 70 %! - Diese ist insofern bemerkenswert, da der Industriedurchschnitt bei den "Healthcare"-Produkten bei knapp über 55% liegt (Quelle). Folglich liegt die Vermutung nahe, dass auch die Nettomarge (Industriedurchschnitt 11%) von NuGen zu einer der höchsten im gesamten Sektor gehören müsste.

Zum anderen ist die Vertriebspartnerschaft mit Sol-Millenium durchaus bemerkenswert. Sol-Millennium ist nämlich ein schnell aufstrebendes Unternehmen, das seinen Wert als bedeutende Ressource für medizinische Geräte und medizinische Versorgung auf den globalen Märkten bewiesen hat. Die Ursprünge des Unternehmens reichen über 40 Jahre zurück, und man gehört heute zu den weltweit führenden Anbietern von lebenswichtigen Geräten für die Basisversorgung von Patienten, - genauer gesagt ist man ein großer Lieferant für Injektions- und Diabetikzubehör mit Niederlassungen rund um den Globus. Da kann man in der Aussage des Sol-Millenium CEO schon etwas Besonderes sehen:

Wir sehen InsuJet als die Zukunft und einfach als eine bessere Möglichkeit für Diabetiker, ihre Versorgung zu verwalten.

Die außergewöhnlich hohe Bruttomarge in Verbindung mit diesem einflussreichen globalen Vertriebspartner könnte schnell für exponentiell wachsende Absätze sorgen und den InsuJet zum "Must-have" für jeden Diabetiker machen.

NuGen Medical - technische Signale

Wie man im Chart erkennen kann, eilt die Aktie von einem Hoch zum nächsten, derzeit wohl allein aufgrund des neuen, aber in der Branche sehr bekannten Führungsduos, das seit wenigen Wochen das Ruder bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* übernommen hat und dem es die Anleger offenbar zutrauen, das Boot auf "Wachstumskurs" zu bringen. Wir spekulieren nun auf eine massive Rallye, die ein neues Hoch bringen sollte! Der Knackpunkt ist sicherlich das Überwinden der 0,17-EUR-Marke, die, wie im Chart erkennbar, schon mehrmals angetestet wurde. Mit einer Meldung, die bestätigt, dass die Hoffnungen der Anleger in die neue Mannschaft berechtigt sind, sollte das Knacken dieser Nuss ein Leichtes sein!

NuGen Medical Devices Inc. - Auf den Diabetiker-Spuren von Insulet und Novo Nordisk

1950 gab es in Deutschland etwa 800.000 Diabetiker, heute liegt die Zahl bei 8 Millionen. Zusätzlich geht man von einer Dunkelziffer von etwa 2 Millionen Diabetikern aus. Man spricht inzwischen von der Diabetes-Epidemie, so rasch nimmt diese Erkrankung in Westeuropa zu.

Die "Diabetes-Aktie" Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) zeigte über die letzten Jahre eine Performance von mehr als 10.000%, aber auch die Aktie von Novo Nordisk, der Top Dog bei den Insulinherstellern, kennt grob nur eine Richtung.

Es gibt viele schwerwiegende Gründe, von der konventionellen Verabreichungsmethode mittels Injektionsspritze oder "Pen" auf den sogenannten InsuJet von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* umzusteigen, ein simpel zu handhabendes Gerät, um Insulin ohne eine Nadel dem Körper zuzuführen. Wenn die Zielgruppe dies erkennt, wird jeder umsteigen wollen und eine Kauflawine sowohl im Produktbereich als auch in der Aktie auslösen!

Der InsuJet ist in über 40 Ländern bereits zugelassen und kann auch schon in verschiedenen Shops erworben werden, zum Beispiel hier: https://www.insujet.com/products/insujet-starter-pack

Insujet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber Insujet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile! Rebeca, Spanien, InsuJet-Anwenderin seit 2022.

Das Papier wird offenkundig gerade von den Investoren als jene rare "Super-Chance" identifiziert, die es JETZT zu nutzen gilt. Nun, da das offene Gap im Chart vom 6.3.2023 geschlossen wurde, könnte diese wichtige Hürde aufgeweicht worden sein, die bislang weiteren Kursgewinnen im Weg stand.

Vier Hauptvorteile des InsuJets gegenüber konventioneller Nadelinjektion:

Der vom Unternehmen entwickelte InsuJet, eine nadellose Insulin-"Spritze", hat so markante Vorteile, dass die Anwender diese vermutlich nicht ignorieren können. Man gab bekannt, dass sich bei der Verwendung des nadelfreien Injektionsgerät Insujet, das eine über 40 % schnellere Insulinaufnahme ermöglicht, ein deutlich schnelleres Einsetzen der Insulinwirkung zeigt. Dies wurde in mehreren klinischen Studien, die am Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden an Diabetikern (im Vergleich zu Nadelinjektionen) durchgeführt wurden, ermittelt. Die Ergebnisse wurden in verschiedenen einflussreichen medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht (Link zur News). - Zusammengefasst lesen sich diese wie folgt:

schnellere Wirkung des Kurzzeitinsulins;

Schmerzlosigkeit;

das fehlen einer Einstichstelle - somit keine Entzündungen; und

weniger medizinischer Abfall!

Dream-Team wieder vereint!

Im Gespann hat das Duo Buzbuzian/Di Benedetto für ein Tech-Startup in der jüngsten Vergangenheit rund 120 Mio. CAD auftreiben können. Nun haben sie die Zügel bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in die Hand genommen, was in unseren Augen beinahe ein Garant für Erfolg für Firma und Aktionär darstellt. Das erklärte Ziel ist es nun, dass NuGen den Schritt vom Entwickler zum Vermarkter schafft, - und die Anleger deuten die gesetzten Zeichen offenbar als vielversprechend.

NuGen Medical Announces the Appointment of Tony Di Benedetto as Executive Chairman and Director

Als Richard Buzbuzian mich bat, bei NuGen einzusteigen, sah ich mir sofort das Unternehmen genauer an und erkannte schnell, dass alle Elemente für den Erfolg vorhanden sind, sie müssen nur neu organisiert werden. Das passt perfekt zu meiner früheren Geschäftserfahrung. Gelegenheit angenommen! Tony Di Benedetto Executive Chairman und Director von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK )*+

Diabetes - die Fakten #

Schenkt man einer aktuellen Lancet-Studie Glauben, dann wird sich der potentielle Kundenkreis für NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in den nächsten Jahren weiter verdoppeln.