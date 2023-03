Hohen Wieschendorf (ots) -Großzügiger Wohnkomfort in einer einzigartigen Naturkulisse - das ist ein Urlaub der Extraklasse! In diesem Sinne wurde kürzlich der Unterkunftsstandard und das Serviceangebot der 77 Beach Apartments des Ferien-Resorts Bades Huk an der Wismarer Bucht mit der höchsten Klassifizierung des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) ausgezeichnet: 5 Sterne!"Wir freuen uns sehr über die besondere Anerkennung. Es ist eine touristische Auszeichnung, die uns und auch die Region mit stolz erfüllt, denn die einmalige Natur rund um die Wismarer Bucht ist Inspirationsquelle und Anker eines jeden Beach Apartments", betont der Betreiber des Ferien-Resorts Hamid M. Farahmand. "Das Thema Natur gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gerade in Zeiten, in denen Touristen einen Rückzugsort suchen, nimmt diese auch einen wichtigen Platz in der Architektur und Raumgestaltung ein. Durch die Verknüpfung von naturnahem Wohnen mit vielfältigen Freizeitaktivitäten möchten wir dem Gast eine neue Form von Luxus bieten - mit höchstem Wohnkomfort und individuellem Service."Architektur und Ausstattung der 77 modern eingerichteten Beach Apartments folgen einem hochwertigen Designkonzept und orientieren sich an den Besonderheiten der Umgebung. 1, 2 oder 3 Schlafzimmer mit ausreichend Bädern, entweder im Erdgeschoss sanft eingebettet in den Dünen oder hoch oben mit Blick von der Dachterrasse, kombinieren ein außergewöhnliches Wohnerlebnis mit dem exklusiven Panorama der Küstenlandschaft. Der Außenbereich mit Terrasse im Beach-Flair bedient sich zahlreicher maritimer Gestaltungselemente - so zum Beispiel der Holz-Buhnen, die früher einmal in der Ostsee standen."Mein erster Eindruck vom Ferienresort Bades Huk war - wow, was für eine schöne, einzigartige Lage! Die Anlage fügt sich im skandinavischen Stil gut in die Umgebung ein", schwärmt Doris Baum, die federführend die Bewertung für den DTV vornahm. "Das Resort ist für Paare und Familien mit Kindern ein toller Ort an der Ostsee. Ebenso werden hier Hunde mit ihren Besitzern willkommen geheißen." Hundehaltern stehen eine Vielzahl der Beach-Apartments bereit, die mit der DTV-Pfoten-Klassifizierung ausgezeichnet sind. "Das Qualitätssiegel der Pfoten-Klassifizierung ist uns sehr wichtig", betont Hamid M. Farahmand. "Wir wollten der wachsenden Nachfrage - gerade auch bei Städtern - mit einem attraktiven Angebot für Hund und Mensch begegnen. Ob als Weggefährte oder Familienmitglied - der Hund gehört zum Urlaub dazu, wenn der Gast es wünscht, so kann er seinen Urlaub wesentlich entspannter genießen und das Abenteuer mit seinem geliebten Vierbeiner teilen."Willkommen heißt die Gäste auch der Innenbereich, der über eine offene Raumaufteilung verfügt. Eine vollausgestattete Küche mit Marken-Geräten sowie hochwertige Badezimmer und gemütliche Boxspringbetten bieten den Komfort, den ein Gast sich im Urlaub wünscht. Der skandinavische Einrichtungsstil vermittelt nordische Leichtigkeit und bietet höchsten Komfort. Dezente Farbakzente versprühen den Charme einer leichten Meeresbrise. Liebevoll ausgesuchte Stoffe und natürliche Materialien sorgen für beruhigende Optik im Look & Feel der Küste.Ein moderner Fitness- und Saunabereich, ein Shop mit Utensilien für den täglichen Bedarf, Fahrrad- und SUP-Verleih sowie PKW-Stellplätze und kostenfreies WLAN runden den Aufenthalt zu einem perfekten Gesamtpaket ab. Nur wenige Schritte entfernt von den Ferienwohnungen sind die Marina, Strand, Golfplatz, Outdoor-Spielplatz und Gastronomie anzufinden.Auch der Bürgermeister der Gemeinde Hohenkirchen, Jan van Leeuwen, gratuliert: "Qualitäts-Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Wir freuen uns darüber, dass die Vielfalt der Natur, die erholsame Ruhe und der natürliche Charme der Ostseeküste in einer qualitätsvollen Unterkunft zur vollen Entfaltung kommt und das nun auch mit der Bestnote des begehrten Gütesiegels des DTV gewürdigt wird."Weitere Informationen zum Ferien-Resort Bades Huk finden Sie unter: www.badeshuk.dePressekontakt:Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Suha Mohr | FCR Media GmbHE-Mail: suha.mohr@fcrmedia.deOriginal-Content von: Bades Huk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135837/5474576