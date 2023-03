Bei der Kontron AG schlägt sich die strategische Neuausrichtung mit Fokussierung auf Internet of Things (IoT) in den Zahlen nieder. Die Umsatzerlöse lagen im Jahr 2022 mit 1.483,5 Mio. Euro um 10,6 Prozent höher als im Vorjahr (1.342,0 Mio. Euro). Davon entfielen 1.096,1 Mio. Euro auf die nach der Neuaufstellung fortgeführten Geschäftsbereiche und 387,4 Mio. Euro auf die verkauften IT-Service Gesellschaften. Der Nettogewinn konnte auf EUR 232,5 Mio. gesteigert werden, wobei operativ vor Sondereffekten 55,5 Mio. Euro in den fortgeführten und rund 26,3 Mio.Euro in den verkauften Gesellschaften erwirtschaftet wurden. Der Gewinn aus dem IT-Services Verkauf und weiterer Sondereffekte lag insgesamt bei zusätzlichen 150,7 Mio. Euro. Zum Vergleich, im ...

