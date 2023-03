Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/29: Börsentag in Wien, der Evotec-Boss und die DAX-Legionärs-Elf mit Daniel Riedl und Thomas SchauflerDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/29 geht es um ein Update zum Programm beim Börsentag in Wien (15.4.) mit u.a. Palfinger erstmals dabei. News gibt es zu Agrana, Pierer Mobility, 2x Roadshows, Research zu Andritz, Verbund und OMV. Und dann anlässlich eines Top-Börsetags für die Hamburger Evotec mit dem österreichischen CEO Werner Lanthaler ...

