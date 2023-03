Der Technologiekonzern will im laufenden Jahr seine Profitabilität stärker erhöhen als noch Anfang des Jahres in Aussicht gestellt: So soll der Nettogewinn 2023 bei 66 Mio. Euro liegen - das sind 10 % mehr als noch im Januar prognostiziert. 2022 war der Gewinn unter dem Strich von 48,3 Mio. Euro auf 232,5 Mio. Euro gestiegen, allerdings hatte KONTRON hier von dem Verkauf seines IT-Servicegeschäftes profitiert. Im fortgeführten Geschäft betrug der Gewinn bereinigt um Sondereffekte 55,5 Mio. Euro. KONTRON konzentriert sich nach dem Verkauf auf das Internet der Dinge. Der Umsatz soll 2023 wie bereits bekannt organisch um 10 % auf 1,2 Mrd. Euro steigen, nachdem das Unternehmen im Vorjahr im fortgeführten Geschäft knapp 1,1 Mrd. Euro erzielt hatte. Neben der Steigerung der Profitabilität will KONTRON zudem Umsätze mit niedrigen Margen reduzieren. Seine Liquidität will das Unternehmen bereits 2023 für Zukäufe nutzen. An seinen Zielen für 2025 mit einem Umsatz von 2 Mrd. Euro hält das Management fest. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Wir schließen uns dem an. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV