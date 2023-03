Hannover (www.anleihencheck.de) - Trotz der aktuellen Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten hat die Bank of England jüngst eine weitere Leitzinsanhebung implementiert, so die Analysten der Nord LB.Angesichts der zuletzt gemeldeten Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich habe diese Entscheidung keine wirklich große Überraschung dargestellt. Auch wenn die unerfreuliche Entwicklung der Konsumentenpreise im Februar vor allem auf Sondereffekte zurückzuführen sein dürfte, hätten die Notenbanker in London einfach handeln müssen. Andernfalls hätte das Aufkommen höherer Inflationserwartungen in der britischen Wirtschaft gedroht, was mit Blick auf das Preisumfeld zu neuen Problemen hätte führen können. Angesichts der aktuellen Sorgen um die Finanzmarktstabilität habe die Bank of England die Bank Rate allerdings nur um 25 BP angehoben. Selbst diese Entscheidung habe aber nicht einstimmig gefällt werden können! ...

