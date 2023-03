Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ungeachtet der sich abzeichnenden Beruhigung in Sachen Bankenkrise, sind die Zinserwartungen noch immer gedrückt, so die Analysten der Helaba.In den USA werde eine weitere Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte auf dann 5 bis 5,25% im Mai nur etwa zu 45% eingepreist. Spätestens ab der Juni-Sitzung werde dann marktseitig mit Zinssenkungen gerechnet, die das Leitzinsniveau per Dezember dieses Jahres auf einen Wert von rund 4,25% zurückführen sollten. Diese impliziten Zinssätze stünden im klaren Widerspruch zu dem erst in diesem Monat aktualisierten "dot plot" der FOMC-Mitglieder. Diese würden im Median ein angemessenes Zinsniveau für Ende dieses Jahres von 5,13% und erst Ende des Jahres 2024 einen Wert von 4,25% sehen. ...

