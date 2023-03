Hannover (www.anleihencheck.de) - Gegenwind für als sicher geltende Anlagen gab es gestern von der Konjunktur, so die Analysten der Nord LB.Die Stimmung der Verbraucher in den USA habe sich im März trotz der jüngsten Finanzmarktturbulenzen überraschend aufgehellt.Japans Notenbankchef Kuroda habe sich vor Beginn eines Pilotprojekts offen für die künftige Einführung einer digitalen Version des Yen gezeigt. Es gelte, in der Zukunft das Nebeneinander von digitalen Währungen mit verschiedenen anderen Geldformen sicherzustellen, so Kuroda. Der auf mehrere Jahre angelegte Test solle die Notenbank in die Lage versetzen, eine Digitalwährung auszugeben, falls die Regierung einen Beschluss zur Einführung fassen sollte. Rund um den Globus hätten bereits elf Länder Digitalversionen ihrer Währungen eingeführt - über 100 Staaten würden daran arbeiten. ...

