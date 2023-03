(shareribs.com) Chicago 29.03.2023 - Die Agrarfutures zeigen sich an der Chicago Board of Trade erneut leichter. Die Marktteilnehmer halten sich zurück und warten auf den Bericht zu den Anbauflächen in den USA. Weizen und Sojabohnen bewegen sich im elektronischen Handel leicht nach unten. Sojabohnen hatten am Dienstag ein Wochenhoch erreicht, unterstützt unter anderem von der schwierigen Lage in Argentinien. ...

