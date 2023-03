Die Bank of America hat in einer kürzlich veröffentlichten Studie die nächste große Blase am Aktienmarkt identifiziert, welche zu einem neuen Abverkauf führen könnte. In diesem Szenario empfiehlt die BofA sogar Aktien eher zu verkaufen, als zu kaufen. Nicht die ETFs und auch nicht die Techaktien sind es, die dem Strategen Michael Hartnett von der Bank of America massive Sorgen machen, sondern die Geldmarktfonds. Diese könnten laut Meinung der Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...