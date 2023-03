Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Beruhigung an den Märkten hat sich fortgesetzt und so war das Interesse an als sicher geltenden Anlageformen wie Staatsanleihen gering, so die Analysten der Helaba.Zwar sei das Misstrauen der Marktteilnehmer erhöht und die Grundstimmung von Nervosität geprägt, je länger es aber keine negativen Schlagzeilen gebe, desto stärker nehme die Risikobereitschaft zu. So hätten sich die Aktienmärkte behaupten können und auch der Euro bleibe gefragt. ...

