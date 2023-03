Linz (www.anleihencheck.de) - Obwohl der britische Leitzins bei der letzten Sitzung der Bank of England (BoE) nur um 25 BP angehoben wurde, konnte das Pfund zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Über weitere Zinsschritte habe man sich zwar bedeckt gehalten, dennoch habe man sich optimistisch über den künftigen Rückgang der Verbraucherpreise im Vereinigten Königreich gezeigt. Dies könnte als Hinweis für ein baldiges Ende der Leitzinserhöhungen gedeutet werden. Das Pfund dürfte sich weiter erholen; EUR/GBP liege momentan bei Kursen um 0,8790. (29.03.2023/alc/a/a) ...

