Boston (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbanken konzentrieren sich weiterhin auf die Bekämpfung der Inflation, wobei sich die EZB, die FED und die Bank of England alle für eine Zinserhöhung entschieden haben, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "Weekly ETF Brief".Sie hätten versucht, zwischen den Zielen der Geldpolitik (Kontrolle der Inflation) und der Bewältigung von Problemen im Bankensystem einen gewissen Spielraum zu schaffen. Die Verschärfung der Kreditkonditionen als Folge der Probleme im Bankensektor verändere jedoch die Dynamik der Wirtschaft. Die unmittelbare Krise scheine abgewendet zu sein, würden die Zentralbanken dennoch weitgehend einräumen, dass die verschärften Kreditbedingungen darauf hindeuten würden, dass der Höhepunkt des geldpolitischen Zyklus kurz bevorstehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...