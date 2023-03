Das Bundesverkehrsministerium hat Förderurkunden über insgesamt 270 Millionen Euro für rund 1.000 weitere Elektrobusse und die dazugehörige Infrastruktur an mehr als 50 Verkehrsunternehmen übergeben. Die Übergabe fand auf der VDV-E-Bus-Konferenz in dieser Woche in Berlin statt. Zur genauen Anzahl der geförderten E-Busse und Verkehrsunternehmen gibt es aber leicht abweichende Angaben: In der Mitteilung ...

