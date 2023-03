Der kuwaitische Staat verringert seinen Anteil am Autobauer Mercedes-Benz. Der Verkauf von etwa 20 Millionen Aktien sei Teil einer Diversifikationsstrategie der Anlagen, hieß es in einer Mitteilung der Kuwait Investment Authority (KIA) vom Dienstagabend. Was bedeutet das für die Anleger?Derzeit liegt der Mercedes-Anteil der Kuwait Investment Authority (KIA) laut Bloomberg-Daten bei 6,8 Prozent. Damit rangiert man nach Baic Motor und Tenaciou3 Prospect (Geely) an dritter Stelle der größten Aktionäre.Beim ...

