SHENZHEN (IT-Times) - Wang Chuan-fu, Gründer und Chairman des chinesischen Technologiekonzerns BYD Company hat sich zur aktuellen Situation an seine Aktionäre gewandt. Der Gründer und Chairman der BYD Company Limited (ISIN: CNE100000296), Wang Chuan-fu, spricht in einem Brief an seine Aktionäre von einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...