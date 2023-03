Rational meldete detaillierte Ergebnisse für 2022, die im Einklang mit der Vorabveröffentlichung (per 13. Januar 2023) standen. Die Ergebnisse haben die Analysten von AlsterResearch positiv überrascht: Umsatz und EBIT erreichten Rekordwerte und übertrafen die Managementprognose und den Konsens deutlich. Dies spiegelt eindeutig die starke Nachfrage nach Rationals Produkten und die Stärke der After-Sales-Services wider. Die Rentabilität verbesserte sich sowohl im 4. Quartal als auch im Gesamtjahr 2022, unterstützt durch aktive Preiserhöhungen, Skaleneffekte und Rückenwind durch Währungseffekte. Während 2022 wie erwartet ein außergewöhnliches Jahr war, rechnet das Management für 2023 mit einer Normalisierung des Umsatzwachstums und geht davon aus, dass die EBIT-Margen in Zukunft leicht sinken werden. Nach Ansicht der Experten von AlsterResearch sollten eine Erholung der Lieferketten, Rückenwind durch die Wiedereröffnung in China und ein weiterhin stark wachsendes Kundeninteresse an ESG-bezogenen Themen die Aktienstory von Rational trotz Normalisierung und damit sinkender Auftragslage weiter unterstützen. AlsterResearch stuft die Aktie erneut auf HALTEN, mit einem unveränderten Kursziel von EUR 660,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG





