Erst kürzlich wurde Alibaba-Gründer Jack Ma erstmals seit 2020 wieder in China gesichtet. Damals zog der Unternehmer den Zorn der Regierung in Peking auf sich, in dem er diese ein bisschen zu sehr kritisierte. Im Anschluss tauchte er weitgehend unter und wurde nur hier und dort noch gesehen, unter anderem in Tokio.Vielleicht ist es kein Zufall, dass Ma gerade jetzt wieder in China verweilt. Denn bei Alibaba (US01609W1027) stehen große Veränderungen an. Der Internet-Gigant kündigte gestern überraschend an, sich in insgesamt sechs Unternehmensteile ...

