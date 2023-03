NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,60 Franken belassen. Die Ernennung des neuen UBS-Chefs Sergio Ermotti schaffe Klarheit, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das sei für den Markt eine positive Nachricht./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2023 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

CH0244767585