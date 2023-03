Weiterstadt (ots) -› Dr. Tim Steiskal übernimmt zum 1. Mai 2023 die Leitung Vertrieb› Peter Kühl wechselt in die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Einzelkunden-Agentur und Handelsnetz› Zusammenführung der Aufgaben der Vertriebsorganisation und Einzelkunden-Agentur im neu geschaffenen Bereich› Jörg Nolting, bisher Leiter Vertriebsorganisation, wechselt in die Leitung von Training und MonitoringŠkoda Auto Deutschland passt die Organisationsstruktur an zukünftige Vertriebsanforderungen an und besetzt Führungspositionen in der Bereichsleitung des Unternehmens neu.Zum 1. Mai 2023 übernimmt Dr. Tim Steiskal die Leitung Vertrieb beim Škoda Importeur in Deutschland und berichtet in dieser Funktion an Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung der Škoda Auto Deutschland GmbH. Steiskal ist aktuell Executive Director Škoda Sales & Marketing bei der SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd. Er startete seine berufliche Laufbahn mit einer Lehre als Industriekaufmann in einem Automobilunternehmen, es folgte ein Betriebswirtschaftsstudium und eine Promotion an der Universität Dortmund. Nach dem Einstieg bei Daimler wechselte Steiskal 2011 zu Volkswagen, wo er verschiedene Positionen im Vertrieb bekleidete.Peter Kühl wechselt von der Leitung Vertrieb in die neu geschaffene Bereichsleitung Einzelkunden-Agentur und Handelsnetz. Um die sich verändernden strukturellen Anforderungen im Vertrieb bestmöglich zu koordinieren, werden die Aufgaben der Einzelkunden-Agentur und die bisherige Vertriebsorganisation unter der Verantwortung von Peter Kühl zusammengeführt. Jörg Nolting, bisher verantwortlich für die Vertriebsorganisation, übernimmt die Verantwortung für das Training und Monitoring im Unternehmen.Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Škoda Auto Deutschland: "Ich freue mich sehr, mit Dr. Tim Steiskal einen international erfahrenen Vertriebsexperten für unser Unternehmen gewinnen zu können. In einem weiterhin fordernden Gesamtmarkt wird er die passenden Impulse für unsere Marke auf dem wichtigen deutschen Markt setzen. Peter Kühl wird mit seiner umfangreichen Vertriebsexpertise das Zukunftsprojekt Agenturvertrieb in Kombination mit unserer Vertriebsorganisation weiterentwickeln und für die Zukunft aufstellen. Jörg Nolting danke ich für seinen bisherigen Einsatz und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Vertriebsnetzes. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5474922