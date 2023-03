Am Mittwoch sieht der DAX stärker aus. Aktien und die Börse können sich nach dem Banken-Wanken wieder stabilisieren. Zudem stehen heute die Aktien von Vonovia, Infineon und Mercedes im Fokus. Nach der jüngsten Erholung wird der DAX am Mittwoch Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut höher starten. Am Vortag war der deutsche Leitindex nach der Übernahme der unter die Räder gekommenen Silicon Valley Bank (SVB) leicht fester mit 15.142 ...

