Der aktiv bewirtschaftete Mischfonds verfolgt einen defensiven Ansatz, das Thema Nachhaltigkeit basiert auf ethischer Herangehensweise.Der KEPLER Ethik Mix Solide (ISIN: AT0000A19296 thesaurierend; AT0000A19288 ausschüttend) wendet sich mit einem aktiv gemanagten Portfolio aus nachhaltigen Anleihen und Aktien an defensive Investoren. Basis des Selektionsprozesses bilden ethische Ausschlusskriterien. Darauf bauen die nachhaltigen Anforderungen an Depot-Titel auf. Gleichzeitig ist der Auswahlprozess so ausgelegt, die Volatilität möglichst gering zu halten.

