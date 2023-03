FRANKFURT (dpa-AFX) - In den deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch neuer Schwung gekommen. Der bereits mit Gewinnen in den Tag gestartete Dax notierte am Mittag 0,76 Prozent höher bei 15 257,23 Punkten. Für Rückenwind sorgten laut Börsianern zuletzt unter anderem Aussagen vom Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, die die Hoffnungen auf eine künftig weniger aggressive Zinspolitik stützten. Zudem deutete sich auch an der Wall Street ein neuerlicher Erholungsversuch an.

Hierzulande war dem Dax nach einem freundlichen Wochenauftakt tags zuvor zum Handelsende hin zunächst die Luft ausgegangen. Während am Markt noch die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor nachhallen und weiterhin für Unsicherheit sorgen, wagen sich andererseits einige Optimisten wieder vor. Die Marktbeobachter vom Broker Activtrades sehen den Markt aktuell zumindest gestützt, da einige Anleger mit einer eher zurückhaltenden Haltung der EZB im aktuellen Zinsanhebungszyklus rechneten.

Hier kamen die Äußerungen von EZB-Chefvolkswirt Lane gerade recht: Dieser hatte in einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit" erklärt, die Notenbank erwarte einen "raschen Rückgang der Inflation".

Die zum sechsten Mal infolge verbesserte Daten zum Verbrauchervertrauen (GFK) gaben den Anlegern zur Wochenmitte ebenfalls etwas Grund zum Optimismus. Nun werden mit großer Spannung die am Donnerstag anstehenden vorläufigen Inflationsdaten aus Deutschland erwartet.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stand zuletzt mit 0,89 Prozent im Plus bei 26 798,55 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,99 Prozent auf 4209,61 Zähler nach oben.

Auf Unternehmensseite halfen Lanes Aussagen auch den Immobilienwerten in Europa, denn der stark kreditfinanzierten Branche machen die steigenden Zinsen und die Inflation zu schaffen. Der europäische Branchenindex, der tags zuvor noch auf ein Tief seit Mitte Oktober gefallen war, drehte kräftig auf. Vonovia im Dax etwa verteuerten sich um fünf Prozent. Auch die Papiere des Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown , der zuvor die Anleger noch mit einer gestrichenen Dividende vergrätzt hatte, wechselten ins Plus und schlossen sich mit 5,5 Prozent Aufschlag dem allgemein positiven Trend an

Den Spitzenplatz im Dax sicherten sich die Papiere des Halbleiterherstellers Infineon . Sie verteuerten sich nach einer Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisprognose um zuletzt 6,6 Prozent. In das positive Bild passen laut Marktbeobachtern Aussagen des US-Chipherstellers Micron Technology. Dieser habe signalisiert, dass die schlimmsten Zeiten für den Sektor wohl vorüber sind. Der gesamte Technologiesektor in Europa war gefragt, im MDax verteuerten sich etwa die Papiere des Halbleiterausrüsters Aixtron um 3,3 Prozent.

Ein laut einem Händler überzeugender Quartalsbericht und Ausblick des Sportartikelherstellers Lululemon stützte derweil auch die Kurse von Adidas und Puma mit bis zu 2,7 Prozent Aufschlag. Dass der kuwaitische Staat gut ein Viertel seiner Mercedes -Benz-Aktien verkauft, setzte indes die Papiere des Autobauers unter Druck. Sie verloren am Dax-Ende 1,7 Prozent.

Anteile am Solar- und Windpark-Betreiber Encavis fielen ebenfalls nach einer gestrichenen Dividende zeitweise auf das niedrigste Niveau seit mehr als einem Jahr, sie waren im MDax auch am Mittag weiter Schlusslicht mit minus fünf Prozent.

Eine angehobene Gewinnprognose lockte dagegen die Anleger beim IT-Dienstleister Kontron , dessen Papiere mit 7,5 Prozent den SDax - anführten./tav/stk

--- Von Tanja Vedder, dpa-AFX ---



DE0006095003, DE0007100000, DE0006231004, US5951121038, DE0006969603, DE0008469008, DE0008467416, DE0009653386, EU0009658145, AT0000A0E9W5, DE000A1EWWW0, DE000A1ML7J1, LU1673108939, DE000A0WMPJ6