Hannover (www.anleihencheck.de) - Sorgte im Jahr 2022 der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine für eine fünftägige Unterbrechung der Primärmarktaktivitäten, blieben die Emittenten bis zum Montag dieser Woche dem Neuemissionsmarkt für elf Handelstage in Folge fern, so Stefan Rahaus von der NORD/LB. ...

