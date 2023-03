Demnächst starten die Osterferien und damit steht die erste große Reisewelle des Jahres bevor. Während die Lust aufs Reisen steigt, scheinen die Anleger von TUI aber bereits wieder die Lust auf die Aktie verloren zu haben. Am heutigen Mittwoch notiert das Papier 3,7 Prozent im Minus bei 7,81 Euro. Derzeit belastet die Durchführung einer Kapitalerhöhung.TUI hatte in der vergangenen Woche angekündigt, eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten in Höhe von 1,8 Milliarden Euro durchführen zu wollen. Für ...

