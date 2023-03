Die publity AG (ISIN: DE000 697250 8) verkauft Immobilie "Future Office" in Köln. Über den Käufer und den Kaufpreis wurde allerdings Stillschweigen vereinbart, sodass der etwaige Erfolg aus der Transaktion nicht bewertet kann. Laut der publity AG befindet sich die Büroimmobilie in zentraler Lage in der Rheinmetropole und ist auch unter dem Namen "Future Office" bekannt. Die Gesamtmietfläche liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...