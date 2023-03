DJ PTA-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: nextmarkets AG, eine Beteiligung der DEWB, beschließt die Verwertung der Tochtergesellschaften sowie weiterer Assets - und wird anschließend der Hauptversammlung die Liquidation vorschlagen.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Jena (pta/29.03.2023/13:01) - Der Vorstand der nextmarkets AG, eine Beteiligung der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), hat die DEWB heute informiert, dass er vor dem Hintergrund der anspruchsvollen Lage an den öffentlichen Kapitalmärkten und der Schwäche am Finanzierungsmarkt mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, sämtliche Tochtergesellschaften, beziehungsweise deren Assets sowie weitere Assets der nextmarkets AG, zu veräußern. Im Anschluss an diese Transaktionen soll der Hauptversammlung der nextmarkets AG die Liquidation der nextmarkets AG vorgeschlagen werden.

Der auf die DEWB entfallenden Anteil am Liquidationserlös der nextmarkets AG steht derzeit nicht fest. Der Vorstand der DEWB geht nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch davon aus, dass die Höhe des Beteiligungsbuchwerts der Anteile und Darlehensforderungen zum 31. Dezember 2022 in Höhe von insgesamt 1.379 TEUR nicht erreicht werden und somit außerplanmäßige Abschreibungen zu einer zusätzlichen nicht-liquiditätswirksamen Ergebnisbelastung von bis zu 1.379 TEUR für das Geschäftsjahr 2022 führen könnten.

