Der Windenergiekonzern PNE prüft einen Ausstieg aus dem US-Markt. "Hintergrund ist, dass auf dem US-amerikanischen Markt im Moment sehr hohe Garantien und Sicherheitsleistungen zu hinterlegen sind. Das betrifft insbesondere Investitionen in Netze, die stark ausgebaut werden sollen", so das Unternehmen aus Cuxhaven am Mittwoch zum potenziellen Verkauf ...

