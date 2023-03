Indiens Regierung nimmt rund 90 Millionen Euro in die Hand, um das Schnellladenetz im Land auszubauen. Das Geld geht an drei Mineralunternehmen, die knapp 7.500 neue öffentliche DC-Punkte errichten sollen. Die 8 Milliarden Rupien in Fördergeldern, die im Rahmen des Programms "FAME India II" bereitgestellt werden, gehen konkret an Indian Oil (IOCL), Bharat Petroleum (BPCL) und Hindustan Petroleum (HPCL). ...

