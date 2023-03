EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Personalie

Vorläufige Finanzkennzahlen 2022 bestätigt und vorzeitige Verlängerung Vorstandsbestellung CEO Achim Plate



29.03.2023 / 14:04 CET/CEST

Weitere Bestellung von Achim Plate zum CEO bis 31.12.2026

Geschäftsbericht 2022: Umsatzerlöse von 26,8 Mio. EUR (as-if)

AuM-Anstieg auf 6,0 Mrd. EUR im Februar 2023 (2022: 5,7 Mrd. EUR)

Neuer zentraler Bürostandort München, "Oberanger 43" bezogen Hamburg, 29. März 2023 CEO Dipl.-Ing. Achim Plate für weitere 3 Jahre bis 31.12.2026 bestellt Der Aufsichtsrat der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29) hat heute beschlossen, das Mandat des Vorstandsvorsitzenden (CEO) Dipl.-Ing. Achim Plate vorzeitig um weitere drei Jahre vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2026 zu verlängern. Dr. Stefan Rindfleisch, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LAIQON AG: "Die Vertragsverlängerung von Herrn Plate ist ein wichtiger Schritt, um den eingeschlagenen Wachstumspfad der LAIQON AG weiterhin innovativ und nachhaltig fortzuführen. Die erfreuliche Asset under Management-Entwicklung des Konzerns der letzten Jahre und im Jahresverlauf 2022 zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns im Aufsichtsrat auf die weitere konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit." Achim Plate ist seit dem 1. Januar 2020 Mitglied des Vorstands und CEO der LAIQON AG. Unter seiner Führung hat die LAIQON AG im Geschäftsjahr 2022 die Strategie 2023/25 2.0 mit dem Wachstumsplan GROWTH 25 eingeleitet. Die Strategie zielt darauf ab, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland und als Asset Management-Factory zu positionieren. Geschäftsbericht 2022: Vorläufige Finanzkennzahlen bestätigt Der Aufsichtsrat der LAIQON AG hat heute zudem die geprüften Ergebnisse der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt. Die am 1. Februar 2023 veröffentlichten Finanzkennzahlen 2022 der LAIQON AG wurden bestätigt und in Teilen leicht übertroffen. Unter Berücksichtigung des aufgrund der im Berichtsjahr durchgeführten Akquisitionen deutlich veränderten Konsolidierungskreises erzielte der LAIQON-Konzern in der as-if-Betrachtung seit dem 1. Januar 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 26,8 Mio. EUR (Vj. 26,1 Mio. EUR). Damit fielen die finalen Umsatzerlöse um 0,5 Mio. EUR über den erwarteten vorläufigen Umsatzerlösen in Höhe von 26,3 Mio. EUR (as-if) aus. Der Anteil der fixen Umsatzerlöse erhöhte sich dabei um 55 % auf 26,0 Mio. EUR (erwartet 2022: 25,5 Mio. EUR, Vj.: 16,8 Mio. EUR). Nachdem im 1. Hj. 2022 aufgrund der Kapitalmarktentwicklung keine nennenswerten Performance-Fees aus dem Asset Management vereinnahmt werden konnten, wurden im 2. Hj. 2022 Performance-Fees in Höhe von rund 0,8 Mio. EUR abgerechnet (Vj.: 9,3 Mio. EUR). Die Integration der akquirierten Gesellschaften auf die Plattform und die damit verbundenen weiteren Skalierungseffekte sowie die eingeleiteten Wachstumsinitiativen mit GROWTH 25 führten unterjährig zu einer deutlichen Verbesserung des operativen Konzernergebnisses. Im 2. Hj. 2022 verbesserte sich das EBITDA in der as-if-Betrachtung auf -1,6 Mio. EUR nach -4,4 Mio. EUR im 1. Hj. 2022. Insgesamt erzielte der LAIQON-Konzern damit im Geschäftsjahr 2022 ein as-if-EBITDA von -6,0 Mio. EUR. Das EBITDA verbesserte sich damit um 0,6 Mio. EUR gegenüber dem erwarteten as-if-EBITDA. Die Eigenkapitalquote des LAIQON-Konzerns verbesserte sich im Geschäftsjahr 2022 um 10,2 Prozentpunkte auf 51,5 % (Vj.: 41,3 %). Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) der LAIQON AG zum Gesamtergebnis 2022: "Die große Leistung des Jahres 2022 ist die vollständige Integration unserer jüngst akquirierten Gesellschaften in unsere Plattformstrategie. Im Ergebnis konnten wir erfolgreich erste neue Vertriebskanäle, Partnerschaften und Kooperationen implementieren. Damit belegen sowohl das bereits in den ersten Monaten des Jahres 2023 weiter gestiegene AuM-Volumen, als auch die deutliche EBITDA Verbesserung im 2. Halbjahr 2022, dass jeder weitere AuM-Zuwachs auf unsere Skalierbarkeit einzahlt. Aus diesem Grund erwarten wir eine deutliche Steigerung unserer operativen Ergebnisse im Jahr 2023." Der Geschäftsbericht 2022 wird am 30. März 2023 veröffentlicht. Er ist unter www.laiqon.ag in der Rubrik Investor Relations/Finanzberichte downloadbar. AuM-Anstieg auf 6,0 Mrd. EUR im Februar 2023 (2022: 5,7 Mrd. EUR) Nachdem die LAIQON AG die Assets under Management (AuM) im Geschäftsjahr 2022 um über 160 % auf rund 5,7 Mrd. EUR (Vj.: 2,2 Mrd. EUR) deutlich erhöhen konnte, wurde das Wachstum bei Kunden und Assets auch Anfang des Jahres 2023 fortgesetzt. Bis 28. Februar 2023 stiegen die AuM des LAIQON-Konzerns in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth organisch um 300 Mio. EUR auf knapp 6,0 Mrd. EUR. Dies entspricht einem weiteren Wachstum der AuM von rund 5,3 % in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023. Dabei konnten sowohl nachhaltige Vertriebserfolge über alle Segmente als auch eine überdurchschnittliche Partizipation an der Erholung der Kapitalmärkte verzeichnet werden. Mit GROWTH 25 soll die Plattformstrategie weiter skalieren, wodurch ein organischer AuM-Anstieg bis 2025 auf 8-10 Mrd. EUR prognostiziert wird. Neuer zentraler Bürostandort München, "Oberanger 43" bezogen Die LAIQON AG hat, wie in der Pressemitteilung vom 27. September 2022 angekündigt, im März 2023 den neuen Bürostandort "Oberanger 43" des Konzerns in München bezogen. Damit werden die Kompetenzen in den Segmenten im Asset Management und Wealth Management der Bayerischen Vermögen-Gruppe und der LAIQON AG an einem gemeinsamen Standort gebündelt. Der neue, mit modernster IT-Infrastruktur ausgestattete Standort bietet mit einer Gesamtfläche von circa 1.500 Quadratmetern zukünftig Platz für rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Flexible Raum- und Kommunikationskonzepte ermöglichen eine optimale Betreuung von privaten sowie institutionellen Kunden. Dazu Stefan Mayerhofer, Chief Wealth Officer (CWO) der LAOIQON AG: "Ich bin begeistert von unserem neuen zentralen Standort in München. Dieser stellt sowohl in Bezug auf unsere so wichtigen Kundenbeziehungen eine deutliche Verbesserung dar, als auch für unsere geschätzten Geschäfts- und Vertriebspartner. Dies motiviert alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ungemein und führt zu einem gemeinsamen und gestärkten Auftritt unseres gesamten Teams." Die weiteren regionalen Standorte der Bayerischen Vermögen-Gruppe in Trostberg, Frammersbach und Holzkirchen bleiben bestehen. Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG): Die LAIQON AG (LQAG) ist ein innovatives Finanzhaus, das aktuell mit über 50 Wealth Produkten und Lösungen Rendite für seine Partner und Kunden erzielt. Diese werden sowohl von Portfoliomanagement- und Vermögensverwaltungs-Teams als auch auf Basis künstlicher Intelligenz gesteuert. Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Mit seiner Strategie 2023/25 2.0 wendet sich die LAIQON AG als Premium-Qualitätsanbieter mit einem Full-Service-Angebot mit nachhaltigen Produkten und Lösungen sowohl an private als auch an institutionelle Kunden. LAIQON hat sich dabei in den drei Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth positioniert. Die aufgebaute Plattformstrategie über die Digital Asset Plattform 4.0 ist das verbindende Element des Geschäftsmodells. Sie befähigt die LAIQON AG, die gesamte Kundenwertschöpfungskette abzudecken und beliebig zu skalieren. Ziel der Strategie 2023/25 2.0 ist es, die LAIQON AG als innovativen Qualitätsführer im Vermögensmanagement in Deutschland als Asset Management-Factory zu positionieren. Hendrik Duncker IR/PR LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Tel: +49-40-325678-145 Fax: +49-40-325678-99 Mail: ir@ laiqon.com



