Gestern hat ProSiebenSat.1 Media in einem Strategie-Update über die neuesten Entwicklungen und Ereignisse berichtet. Der Vorstandsvorsitzende Bert Habets verriet jedoch keine großen Änderungen in der Strategie und sagte selbst, dass es sich nicht um eine Revolution, sondern nur um eine Evolution handelt. Investoren und Analysten mussten schon genauer hinschauen, um zu erkennen, was das große Update war, aber nach Ansicht von AlsterResearch gab es keins. Bislang gibt es weder einen Überblick über die Umsatzentwicklung noch eine Quantifizierung der Kostensenkungsmaßnahmen. Aufgrund der mangelnden Transparenz und der Bedenken bekräftigt der Analyst das Rating HOLD und bestätigt das DCF-basierte Kursziel von EUR 10,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/ProSiebenSat.1%20Media%20SE





