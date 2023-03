TAKKT hat die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, die weitgehend mit den vorläufigen Zahlen vom Februar übereinstimmen. Trotz eines unsicheren gesamtwirtschaftlichen Umfelds konnte TAKKT Umsatz und Ergebnis im Jahr 2022 deutlich steigern, wenn auch mit nachlassender Dynamik zum Jahresende. In der gestrigen Mitteilung wurde erstmals ein Ausblick für das Jahr 2023 gegeben. Das Unternehmen rechnet mit einem EBITDA in der Größenordnung von 120-140 Mio. EUR und einem deutlichen Anstieg des Free Cashflows. Die Schätzungen von AlsterResearch liegen im Rahmen, jedoch am oberen Ende der Prognosespanne (eAR EBITDA EUR 135 Mio.). Bereits mit den vorläufigen Ergebnissen kündigte das Management eine Dividende von EUR 1,00 je Aktie an, was einer attraktiven Dividendenrendite von 7,1% entspricht. Insgesamt bekräftigen die Analysten von AlsterResearch ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 17,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/TAKKT%20AG





Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!