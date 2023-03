Inflation hin, Rezessionsgefahr her: Die Gewinne der deutschen Unternehmen werden 2024 deutlich ansteigen. Welche zehn Unternehmen ihre Erträge am stärksten steigern und dabei günstig bewertet sind. Plus: Fünf heiße Turnaround-Kandidaten Trotz des Kriegs in der Ukraine, der hohen Inflation und der damit verbundenen Zinswende hat das Gros der deutschen Unternehmen seine Gewinne im vergangenen Jahr gesteigert. Von Friede, Freude, Eierkuchen sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...