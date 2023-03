Köln (ots) -Grilliant! Koch-King Steffen Henssler heizt dem Publikum im Frühling bei "Grill den Henssler" richtig ein. Seine Mission? Kulinarische Bestleistung im brodelnden Wettkampf am Herd! Nicht nur hochmotivierte Promis stellen sich den hitzigen Duellen, auch das Muttertags- und Coach-Special sowie ein erstmaliges Solo-Duell gegen Sterne-Koch Frank Rosin bieten die richtige Portion Show-Würze. VOX zeigt das perfekt abgestimmte Menü für gute Unterhaltung ab dem 23. April 2023 immer sonntags um 20:15 Uhr. Jeweils sieben Tage vorab sind die "Grill den Henssler"-Folgen, moderiert von Laura Wontorra, bereits auf RTL+ abrufbar.Direkt zum Auftakt gibt es harte Konkurrenz für Steffen Henssler: Im Coach-Special zeigen die Profi-Köche Ali Güngörmüs, Ralf Zacherl und die Gebrüder Eggert, welche Koch-Tricks sie gegen den Hamburger Koch im Ärmel haben. Und auch Sterne-Koch Frank Rosin fordert Steffen Henssler zum ersten Mal in den neuen Folgen heraus - ein Kampf der kulinarischen Schwergewichte. Passend zum Muttertag schwingen schließlich Multitalent Riccardo Simonetti, Moderatorin Aminata Belli und Schauspielerin Larissa Marolt die Kochlöffel mit ihren Müttern, um sich so im Wettkampf am Herd durchzusetzen.In den weiteren Folgen wollen auch Dschungel-Königin Djamila Rowe, Topmodel Papis Loveday, Entertainer MC Fitti, Moderator Steven Gätjen, Schauspielerin ChrisTine Urspruch, The Boss Hoss, Moderator Pierre M. Krause, Meteorologin Insa Thiele-Eich, Reality-Persönlichkeit Evelyn Burdecki und Komiker Torsten Sträter das Koch-Duell wagen und Steffen Henssler "grillen".Die Promis werden zudem von den Coaches Hans Neuner, Alexander Wulf, Johann Lafer und Martin Klein mit ihrer Expertise unterstützt, um die Jury bestehend aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach zu überzeugen.Exklusive Einblicke und Clips gibt es auf der offiziellen "Grill den Henssler"-Facebookseite (https://www.facebook.com/grilldenhenssler), dem Instagram (https://www.instagram.com/grilldenhenssler_vox/)-Account und auf VOX.de (https://www.vox.de/cms/sendungen/grill-den-henssler.html)"Grill den Henssler (https://www.tvnow.de/shows/grill-den-henssler-2471)" wird produziert von ITV Studios Germany.Alle Folgen im Überblick:Folge 1 Coach-Special (23.04.)Gebrüder EggertAli GüngörmüsRalf ZacherlFolge 2 (30.04.)Coach: Hans NeunerMC FittiDjamila Rowe & Papis LovedaySteven GätjenFolge 3 (07.05.)Coach: Alexander WulfChrisTine UrspruchThe Boss HossPierre M. KrauseFolge 4 Muttertags-Special (14.05.)Coach: Johann LaferAminata & Sabine BelliRiccardo & Anna SimonettiLarissa & Elke MaroltFolge 5 Solo-Special Henssler vs. Rosin (21.05.)Frank RosinFolge 6 (28.05.)Coach: Martin KleinInsa Thiele-EichTorsten SträterEvelyn BurdeckiPressekontakt:Janine SteinKommunikation RTL Deutschlandjanine.stein2@rtl.deLarissa MalyKommunikation RTL Deutschlandlarissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5475258