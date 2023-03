Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Peter Kazimir, Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank, sagte, dass die EZB die Situation im Bankensektor genau beobachte und bereit sei, einzugreifen, um die Preis- und Finanzstabilität in der Eurozone zu gewährleisten, so die Experten von XTB.Seine Äußerungen zur Geldpolitik würden jedoch zeigen, dass die EZB durch die Unsicherheit, die durch die jüngsten Bankenzusammenbrüche in den USA und Europa verursacht worden sei, etwas beunruhigt sei - Kazimir habe verraten, dass sich die EZB-Mitglieder darauf geeinigt hätten, für die Sitzung im Mai keine Leitlinien vorzugeben. Andererseits habe Kazimir in derselben Rede gesagt, dass die Inflation seiner Meinung nach schon zu lange zu hoch sei und dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien, wenn auch möglicherweise in einem langsameren Tempo, was eine Art Leitlinie für sich darstelle. In Bezug auf künftige Entscheidungen habe er gesagt, dass die Entwicklung der Kerninflation und die Trends der Schlüssel für den nächsten Schritt sein würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...