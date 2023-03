Erfurt (ots) -Ostern bei KiKAZu Ostern kann ab dem 3. April 2023 im KiKA-Player nach Ostereiern gesucht werden. Insgesamt gibt es zehn exklusive Videoinhalte zu entdecken. Auf kika.de stehen zur Osterzeit ebenfalls vielfältige Zusatzangebote zur Verfügung. Neben ausgewählten Videos stehen auch Spiele, Bastelanleitungen und ein Gewinnspiel rund um die Feiertage zum Abruf bereit.Online-First: "Zeig mir Ostern!" (Radio Bremen/KiKA)Doku-ReiheBunt gefärbte Eier, die im Garten versteckt sind, und ein Feuer, das die ganze Nacht lang brennt. Was hat das eigentlich mit der Auferstehung von Jesus zu tun? Moderatorin Soraya erfährt von der Ministrantin Marlene mehr über die Traditionen des Osterfests.- Für wen? Für alle Wissbegierigen, die sich für die Vielfalt unserer Welt interessieren.- Wo schauen? Ab sofort sind "Zeig mir Ostern!" und alle weiteren Episoden von "Zeig mir Feiertage!" (Radio Bremen/KiKA) auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.Neue Staffel: "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) ab 27. März 2023Kinder- und JugendserieDie 26. Staffel "Schloss Einstein" verspricht spannende Experimente und jede Menge Erfindergeist. Denn im neuen Schuljahr nimmt das Albert-Einstein-Gymnasium an einem Zukunftswettbewerb für Thüringer Schulen teil. Im neu eingerichteten Science Lab können die Einsteiner*innen ihre Ideen für den Wettbewerb ausprobieren.- Für wen? Für Grundschüler*innen, Preteens und alle Fans der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendserie.- Wo schauen? Alle Folgen können jeweils einen Tag vor ihrer TV-Ausstrahlung auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Neue Staffel: "Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point" (ZDF) ab 4. April 2023Mystery-SerieIn der 3. Staffel von "Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point" muss die Reitclique die Machenschaften eines illegalen Trawler-Schiffes vereiteln, und sich einem schicksalhaften Reitturnier stellen. Zudem steht Issie vor der komplizierten Aufgabe, ihren Großvater Gordon wieder mit ihrer Mutter Amanda zu versöhnen.- Für wen? Für Grundschüler*innen und all die, die auf spannende Mystery-Abenteuer mit großen Emotionen stehen.- Wo schauen? Ab dem 4. April 2023 kann die gesamte 3. Staffel "Mystic - Das Geheimnis von Kauri Point" auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Neue Staffel: "Die Schlümpfe" (KiKA) ab 14. April 2023AnimationsserieDie zweite Staffel "Die Schlümpfe" hält nicht nur viele neue Abenteuer, sondern auch neue Figuren bereit. Ein wilder, schlumpfiger Waldbewohner taucht auf und Blättchen, die neue Naturfee in Ausbildung, feiert ihren Einstand in Schlumpfhausen. Gemeinsam begegnen sie vielen Herausforderungen. Dabei treffen sie unter anderen immer wieder auf den bösen Zauberer Gargamel mit seinem Kater Azrael.- Für wen? Für Grundschüler*innen und Fans der blauen Waldbewohner*innen.- Wo schauen? Ab dem 14. April 2023 können ausgewählte Folgen der 2. Staffel "Die Schlümpfe" auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Neue Staffel: "Liebste Fellnasen - Abenteuer Hundeschule!" (MDR) ab 15. April 2023Doku-Serie"Liebste Fellnasen - Abenteuer Hundeschule" dokumentiert in der zweiten Staffel, wie Kinder mit ihren Hunden in der Hundeschule nicht nur lernen, wie man Kommandos trainiert, sondern auch, wie Mensch und Hund miteinander kommunizieren und dadurch tiefe Freundschaften entstehen können.- Für wen? Die tierischen Geschichten sorgen für Unterhaltung für die ganze Familie - egal ob mit Haustier oder ohne.- Wo schauen? Alle Folgen können ab 15. April 2023 Online-First auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden.Neues in der KiKANiNCHEN-WeltOstern mit Kikaninchen und Freund*innen auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppIm April wartet ein lehrreiches und kreatives Osterangebot darauf, entdeckt zu werden. Neben Bastel- und Geschenkideen für Ostern können zahlreiche Lieder und ein umfangreiches Videoangebot mit Frühlings- und Osterabenteuern abgerufen werden."Vorlesegeschichten für dich" auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppMonatlich gibt es zwei neue Vorlesegeschichten zu entdeckten: "Wo ist Theatrine?" am 1. April 2023 und "Ich bin Mari" am 15. April 2023, gelesen von "KiKA-Baumhaus"-Moderator Juri Tetzlaff.Neue Freundewelt "Rudi" ab 3. April 2023 auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-AppDie neue Freundewelt von Rudi vereint die Formate "Rudis Rabenteuer", "Rudis Rasselbande", "Rudis Siebenstein" (alle ZDF). Neben einem neuen Spiel gibt es hier Ausmalbilder, ein Gewinnspiel und Bastelanleitungen mit dem neugierigen Raben zu entdecken.Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de- "ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA) ab 10. - "ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA) ab 10. April 2023: Neue Aufrufe (https://www.kikaninchen.de/ene-mene-bu/aufrufe/enemenebuaufrufe100.html?version=54431) zum Thema "Party"- "MACH MiT! im KiKA-Baumhaus" (KiKA) am 28. April 2023: Bastelanleitung (https://www.kikaninchen.de/kika-baumhaus/selbermachen/basteln/mach-mit-108.html) und Begleitmaterial (https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/baumhaus/mach-mit-im-baumhaus-100.html)