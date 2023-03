Einer der großen Autozulieferer in Deutschland, die Nürnberger Leoni AG, soll von der Börse genommen werden. Im Zuge eines Sanierungskonzeptes soll es einen Kapitalschnitt geben, anschließend soll der österreichische Unternehmer Josef Pierer (KTM) mit frischem Kapital in Höhe von 150 Millionen Euro einsteigen, teilte Leoni am Mittwoch mit. Dieser Schritt bedeutet am Ende einen Totalverlust für die Aktionäre.Größter Einzelaktionär von Leoni ist mit einem Anteil von rund 20 Prozent die österreichische ...

