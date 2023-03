DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen die Gewinne aus - Totalverlust bei Leoni

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Gewinne bis Mittwochnachmittag weiter leicht aus. Gestützt wird die Stimmung von den nachlassenden Sorgen um die Bankenkrise. Dazu kommen gute Nachrichten von den Technologiewerten, so dem erhöhten Ausblick bei Infineon. Auch EZB-Chefvolkswirt Philip Lane stützt das Sentiment. Laut Lane wird die Inflation Richtung Jahresende stark zurückgehen. Lane hält es zudem für möglich, dass die Inflation auf 2 Prozent sinkt, ohne dass die Wirtschaft des Euroraums dafür eine Rezession durchlaufen müsste. Der DAX gewinnt 1,3 Prozent auf 15.340 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,6 Prozent auf 4.234 Punkte nach oben.

Ein Freudenfeuerwerk von 6,3 Prozent Plus löst die erhöhte Prognose bei Infineon aus. Der Halbleiterhersteller spricht von einem unerwartet starken zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs und rechnet im gesamten Geschäftsjahr nun mit einem Konzernumsatz deutlich über den bisher erwarteten 15,5 Milliarden Euro. Zudem liegt die Marge im zweiten Quartal über den Erwartungen. Auch Titel wie STMicroelectronics steigen darauf in Paris um 5,7 Prozent und ASM International in Amsterdam um 4,0 Prozent. Der Technologiesektor liegt mit Aufschlägen von 2,3 Prozent europaweit an der Spitze, gefolgt von Banken mit einem Plus von 2,0 Prozent.

Atos bricht ein - Airbus will nicht länger bei Evidian einsteigen

Der Kurs des französischen IT-Dienstleisters Atos bricht indes um 16,3 Prozent ein. Im Handel verweist man auf den Sinneswandel beim Flugzeugbauer Airbus (+1,9%). Der erklärte am Vormittag, dass er nicht länger über einen Einstieg bei der Atos-Ausgliederung Evidian nachdenke. Airbus hatte eine Minderheitsbeteiligung von bis zu 29,9 Prozent erwogen, glaubt aber nun, ein Erwerb nicht den Zielen des Unternehmens entsprechen würde.

Die UBS steht dazu im Fokus mit einem Führungswechsel. Hier soll der bisherige Swiss-Re-Chef Sergio Ermotti das Ruder als CEO übernehmen und den bisherigen CEO Ralph Hamers ersetzen. Ermotti war bereits bis 2020 der Chef von UBS und soll nun die Einbindung der Credit Suisse gestalten. Der Markt bewertet die Personalie positiv - für die UBS-Aktie geht es 3,8 Prozent nach oben.

Adidas und Puma notieren 3,2 bzw 3,6 Prozent fester. Händler verweisen zur Begründung auf Lululemon: Der Sportbekleidungshersteller hat einen unerwartet starken Umsatzausblick vorgelegt. Die Aktien steigen an der Wall Street um 15 Prozent: "Das stützt auch die Wettbewerber", so ein Marktteilnehmer.

Druck auf die Aktien von Mercedes-Benz gibt es wegen des Teilausstiegs des Staatsfonds von Kuwait. Die Aktien fallen um 2,1 Prozent. Der Fonds verkauft 20 Millionen Aktien und damit knapp ein Drittel seines Anteils. Mehreren Händlern zufolge soll der Verkaufspreis für die 20 Millionen Aktien bei 69,27 Euro je Aktie gelegen haben. Damit ergeben sich rechnerisch rund 1,39 Milliarden Euro. Der Abschlag zum Schlusskurs von 71,89 Euro wäre also gering.

Nach dem jüngsten Ausverkauf kommt es bei Immobilienaktien zu einer technischen Gegenreaktion. Die Skepsis im Markt bleibt unter Anlegern allerdings groß. Der kapitalintensive Sektor leidet unter den stark gestiegenen Finanzierungskosten und fallenden Immobilienpreisen. Vonovia gewinnen 6,7 Prozent, LEG Immobilien 3,2 Prozent oder Aroundtown 3,2 Prozent.

Bei Encavis sorgt ein Dividendenausfall für Druck, die Aktien fallen um 5,0 Prozent. Der Windparkbetreiber will wegen hoher Investitionen in den Netzausbau keine Dividende zahlen.

Moeller-Maersk brechen nur optisch um 23,8 Prozent ein. "Der Dividendenabschlag beträgt aber 28 Prozent" so ein Marktteilnehmer. Bereinigt liege der Kurs somit im Plus. Der Reedereikonzern schüttet zusätzlich zur regulären eine Sonderdividende aus.

Leoni-Aktionäre gegen bei Sanierung leer aus

Die Leoni-Aktie bricht am Nachmittag mit Verlusten von 83,0 Prozent auf 0,48 Euro fast vollständig ein. Der Autozulieferer hat mitgeteilt, angesichts der angespannten Finanzlage das Kapital komplett herabsetzen zu wollen. Künftig wird sich das Unternehmen voraussichtlich ausschließlich im Besitz des Großaktionärs Stefan Pierer befinden. Konkret soll eine von Pierer mittelbar gehaltene Gesellschaft nach einer vereinfachten Herabsetzung des Grundkapitals auf 0 Euro im Wege einer Barkapitalerhöhung einen Betrag von 150 Millionen Euro gegen Ausgabe neuer Leoni-Aktien einbringen.

Das Unternehmen hatte nach dem geplatzten Verkauf der Kabelsparte nach Asien bereits angekündigt, dass es keine Refinanzierungslösung geben werde, ohne weitreichende Zugeständnisse aller Finanzierungsparteien. Die Konsortialbanken hatten die Ende 2022 fälligen Kreditfazilitäten vorübergehend bis zum Sommer 2023 verlängert. Der letzte Kurs vor dem kurzzeitigen Handelsstopp am Mittag hatte bei 2,8240 Euro gelegen, was einem Minus von 0,1 Prozent bzw 0,004 Euro entsprach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.233,59 +1,6% 65,38 +11,6% Stoxx-50 3.886,63 +1,2% 44,84 +6,4% DAX 15.339,79 +1,3% 197,77 +10,2% MDAX 26.957,46 +1,5% 395,04 +7,3% TecDAX 3.260,17 +1,1% 35,40 +11,6% SDAX 12.810,03 +1,2% 151,46 +7,4% FTSE 7.563,26 +1,1% 79,01 +0,4% CAC 7.201,25 +1,6% 112,91 +11,2% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,31 +0,03 -0,26 US-Zehnjahresrendite 3,59 +0,02 -0,29 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD EUR/USD 1,0848 +0,1% 1,0831 1,0837 +1,3% EUR/JPY 143,60 +1,2% 142,90 141,85 +2,3% EUR/CHF 0,9983 +0,1% 0,9981 0,9971 +0,9% EUR/GBP 0,8798 +0,1% 0,8792 0,8787 -0,6% USD/JPY 132,36 +1,1% 131,95 130,95 +0,9% GBP/USD 1,2331 -0,0% 1,2319 1,2332 +2,0% USD/CNH (Offshore) 6,8895 +0,1% 6,8916 6,8760 -0,6% Bitcoin BTC/USD 28.430,31 +4,6% 27.616,04 26.986,12 +71,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,11 73,20 +1,2% +0,91 -7,9% Brent/ICE 79,35 78,65 +0,9% +0,70 -7,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,00 42,75 +0,6% +0,25 -43,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.968,02 1.973,91 -0,3% -5,89 +7,9% Silber (Spot) 23,30 23,38 -0,3% -0,08 -2,8% Platin (Spot) 966,30 968,00 -0,2% -1,70 -9,5% Kupfer-Future 4,11 4,09 +0,7% +0,03 +7,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

